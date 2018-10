VKW pakt volle buit, GOMOS speelt gelijk tegen GRC

VOETBAL - VKW uit Westerbork pakte in de Eerste Klasse F zijn eerste overwinning van het seizoen. De ploeg van trainer Bas Nibbelke zegevierde met maar liefst 3-0 tegen FVC uit Leeuwarden.

VKW kwam op voorsprong via Anjo Willems. Jonas Nijland maakte de tweede treffer van de middag. 2-0 leek ook de eindstand, maar in de slotseconden maakte Roy Hutter alsnog de 3-0 eindstand.GOMOS uit Norg pakte zijn tweede punt van het seizoen. Uit bij GRC uit Groningen werd het 1-1. Één punt gewonnen, zo stelde trainer Wim Bakering na afloop. "Ik vond ons niet goed spelen. We mogen blij zijn met het resultaat."In de eerste helft kwam GOMOS op achterstand. Het kwam op gelijke hoogte via Robert Elzinga, al had de ploeg uit Norg daar wel een fout van de keeper van GRC voor nodig. 1-1 was ook de eindstand. De ploeg van trainer Wim Bakering staat nu op de elfde plek met twee punten.Nieuw Buinen leed zaterdagavond zijn eerste nederlaag van het seizoen. Sneek Wit Zwart was op het eigen sportpark met 3-0 te sterk. Alle doelpunten vielen na rust door Matts Bruining en tweemaal Jorn Wester. Door de nederlaag is Nieuw Buinen afgezakt naar de zevende plek in de Eerste Klasse F.