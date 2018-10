Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Alcides met ruime cijfers ten onder bij De Bataven Alcides verliest opnieuw (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Alcides heeft voor de derde keer op rij verloren in de Hoofdklasse A. De Meppelers incasseerden tot overmaat van ramp zelfs een pak slaag in de uitwedstrijd tegen De Bataven: 5-1.

Alcides deed in het eerste half uur niet onder voor de opponent uit het Gelderse Gendt. De Drentse gasten dachten zelfs de score te openen, maar het doelpunt werd afgekeurd. De slotfase van de eerste helft verliep dramatisch voor de equipe van trainer Wilko Niemer. Door treffers van Rob Aarntzen, Damon van Hoften en Tim Waterink liep De Bataven binnen tien minuten uit naar 3-0.



Standaardsituaties

"In die fase hebben we de wedstrijd, die verder heel gesloten was, uit handen gegeven", beseft Niemer. "De Bataven scoorde drie keer uit standaardsituaties, waarbij de bal voor ons telkens verkeerd viel." Vlak na de pauze moest Alcides-doelman Danny Bos een vierde keer vissen op sportpark Walburgen. Opnieuw was Aarntzen trefzeker.



Tiende plaats

Pas in de 83e minuut deed Alcides iets terug. Ryan Luyckx zorgde voor de 4-1. Het slotakkoord was toch voor De Bataven. Waterink kopte de 5-1 binnen uit een hoekschop. Door de nieuwe nederlaag staat Alcides op de tiende plaats met zeven punten uit zes wedstrijden. Over een week komt Hoogland, de nummer dertien van het klassement, naar Meppel.



"Dan moet die nieuwe overwinning er maar komen", blikt Niemer vooruit. "Maar bij ons moet alles wel 100 procent kloppen. Vooral als we aanvallender spelen."