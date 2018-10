Deel dit artikel:













MSC trekt tegen Wormerveer wel de overwinning over de streep MSC kon de wedstrijd pas in de slotfase beslissen (Foto:Archief)

VOETBAL - MSC uit Meppel heeft zijn eerste zege van het seizoen geboekt in de Hoofdklasse A. Thuis tegen Fortuna Wormerveer werd het 4-2 voor de ploeg van trainer Berry Zandink. Toch maakte MSC het zichzelf weer aardig lastig. Pas in de slotfase werd de wedstrijd definitief beslist.

Net als vorige week kwam MSC uitstekend uit de startblokken. Justin Benjamins scoorde al na een halve minuut. Even later kreeg de ploeg uit Meppel een penalty die ook benut werd door Benjamins. Na de 3-0 van Noah Schuurmans leek de wedstrijd beslist.



Rust

Toch kreeg MSC te maken met hetzelfde euvel als vorige week. Toen verdween een comfortabele 0-2 ruststand als sneeuw voor de zon tegen RKHVV, die de wedstrijd uiteindelijk met 7-2 won. Ditmaal kwam Fortuna Wormerveer binnen twee minuten terug tot 3-2. De rest van de tweede helft was het billenknijpen geblazen voor MSC. Beide ploegen kregen mogelijkheden om te scoren, maar die werden niet benut. Pas in de negentigste minuut besliste Milan van der Weide de wedstrijd.



Door de eerste overwinning van het seizoen stijgt MSC naar de veertiende plek in de Hoofdklasse A.