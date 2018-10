Onze Club: met de trotse koploper in de zondaghoofdklasse en VVAK

VOETBAL - In Onze Club, hét populaire amateurvoetbalprogramma van Nederland, aandacht voor vier samenvattingen en natuurlijk een nieuwe aflevering van de rubriek 'de vijfde klasse F. Deze week staat VVAK centraal.

De uitzending van Onze Club

De trotse koploper in de zondaghoofdklasse is vv Hoogeveen. De blauwhemden, die vorig jaar promoveerden, zijn na vijf duels nog ongeslagen en spelen vandaag thuis tegen Hollandia.Ook is er aandacht voor de kraker van de gemeente Emmen in de zaterdag 2e klasse J. Twee van de grootste verenigingen van Drenthe, FC Klazienaveen en DZOH, stonden tegenover elkaar in Klazienaveen.De trainer van Klazienaveen, Eric Prins, had het druk zaterdag. Want kort na het duel van zijn ene club (Klazienaveen) moest hij als een speer naar Valthermond, waar hij met Germanicus moest spelen.Smilde'94 - sv Hoogersmilde is de derby in de 4e klasse D die te zien in Onze Club. Gaat er na vandaag niets boven Smilde'94 of Hoogersmilde?In de rubriek 'de vijfde klasse F' zijn we op bezoek bij VVAK, de club van het tweelingdorp Alteveer/Kerkenveld. De formatie wordt dit seizoen getraind door Freddy de Jong, die voor het eerst op eigen benen staat als trainer. Clubicoon van VVAK is Wessel Prij, die vrijwel alle denkbare functies bij de club heeft gehad en zeven jaar geleden daarvoor Koninklijk werd onderscheiden. Hoe het VVAK verging in het thuisduel tegen SETA ziet u in Onze Club.