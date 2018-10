Zelfkritische Kjell Scherpen: Het gebeurt me te vaak dit seizoen

VOETBAL - Hij draaide er niet omheen en was misschien nog wel kritischer op zijn eigen optreden dan de grootste pessimist vanmiddag in De Oude Meerdijk. Kjell Scherpen vond dat door zijn optreden FC Emmen een zekere driepunter door de handen liet glippen.

Dit is een heel groot leermoment, maar dat gebeurt me te vaak dit seizoen. Ik besef dat dat echt wel beter moet. Kjell Scherpen, keeper FC Emmen

​Blunderend FC Emmen laat zekere zege uit handen glippen

Over de tweede tegentreffer viel niet te twisten, maar bij de derde goal mogen de beschuldigende vingers ook wel naar Tim Siekman en Keziah Veendorp gaan. Siekman maakte een oliedomme overtreding op Fin Stokkers en uit de toegekende vrije bal liet Veendorp zich wel erg makkelijk aftroeven door Rodriquez. Maar Scherpen keek ook bij die laatste treffer in de spiegel. "Ik had daar een stap naar achteren moeten maken, zodat ik nog kon reageren. Ik schatte de situatie gewoon niet goed in, zette een stap naar voren en was geklopt.""Normaal gesproken zijn hoge ballen mijn specialiteit", analyseert Scherpen hardop, "maar vandaag was dat zeker niet het geval. Daardoor treedt er misschien wel wat twijfel op in mijn spel, waardoor ik soms twijfel of ik moet komen of niet. Duidelijk is in ieder geval dat dit een groot leermoment is, maar dat gebeurt me toch wel te vaak dit seizoen. Natuurlijk ga ik dan bij mezelf te rade en besef ik ook dondersgoed dat het echt beter moet."