De vijfde klasse F: De club van icoon Wessel Prij, VVAK, boekt eerste zege

VOETBAL - Freddy de Boer heeft zijn eerste competitiezege als hoofdtrainer op zak. De oefenmeester uit Dedemsvaart won met zijn ploeg VVAK met duidelijke cijfers van SETA uit Musselkanaal. Het werd 4-0 in Kerkenveld.

Eigenlijk zou hij hoofdtrainer worden bij zijn vorige club, USV in Nieuwleusen, maar omdat die club toch wel verrassend promoveerde naar de derde klasse moest De Boer kiezen. Hij beschikt namelijk niet over de papieren om hoger dan de vierde klasse te trainen. Hij besloot om elders te kijken en vond zijn nieuwe uitdaging dus bij VVAK.Als je het over VVAK hebt, dan heb je het ook over Wessel Prij. De clubman is sinds de oprichting (in 1961) bij de club betrokken en nooit meer vertrokken. Prij vervulde vrijwel alle functies binnen de vereniging. Zo was hij speler, trainer, bestuurslid, voorzitter en scheidsrechter. Ook nu is hij nog vrijwel dagelijks op het veld te vinden. Voor zijn inzet werd Prij in 1991 Koninklijk onderscheiden.Prij betitelt VVAK als een echte dorpsclub. "In principe spelen hier alleen jongens en meiden van het dorp. De enige spelers van buitenaf komen hier omdat ze hier een relatie krijgen." De dorpsclub telt zo'n 300 leden en is dus dit seizoen actief in de 5e klasse. "Dat is eigenlijk te laag", aldus Prij. "Onze ambitie is ook om op redelijk korte termijn weer de stap omhoog te maken. Of dat dit seizoen lukt weet ik niet, maar wellicht kunnen we via de nacompetitie nog iets klaarspelen."De nacompetitie is dus het doel, laat ook Freddy de Boer weten. "We willen in de top vier eindigen." De eerste wedstrijd van het seizoen werd gelijk gespeeld tegen NWVV. "We kwamen terug van een 2-0 achterstand en hadden in de slotfase nog kansen op de zege. Dat laatste heeft te maken met de trainingsintensiteit. De spelers hebben er plezier, trainen hard en daar plukken we met name op het conditionele vlak de vruchten van. Toch is het wel jammer dat ik nog best veel spelers moet missen vanwege blessures. Zo missen we tot nu toe onze spits, die eind vorig seizoen geblesseerd raakte aan zijn knie."Die spits, Erik Sieders, werd gisteren ook wel gemist. Met name in de eerste helft liet de thuisclub grote kansen liggen. Toch kon de club kort voor rust nog juichen toen de bal op de stip ging na een handsbal. Marco Jonkman scoorde gedecideerd.In de tweede helft kwam VVAK, met wat geluk, op 2-0. De goal is helaas niet gefilmd en de maker, Gerjan Kamphuis, zal zijn goal waarschijnlijk ook niet na kunnen vertellen. Na die tweede goal werd het spel er niet beter op. SETA probeerde wel, maar werd nauwelijks gevaarlijk. In de slotfase mocht het kritische publiek in Kerkenveld toch nog twee keer juichen. Patrick Kreuze zorgde voor de 3-0 en vlak voor tijd bepaalde invaller Arjan Spang de eindstand op 5-0.Door de zege klimt VVAK naar de 3e plaats in de 5e klasse F, met 4 punten uit 2 duels. VCG en Mussel delen de koppositie met 9 uit 3.