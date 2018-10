Museumspoorlijn STAR stopt met lijn Stadskanaal-Musselkanaal

De stoomtreinen van museumspoorlijn STAR rijden deze maand voor het laatst van Stadskanaal naar Musselkanaal. Door de verslechterde bodem bij Nieuw-Buinen kan STAR de veiligheid volgend jaar niet langer garanderen.

Wanneer de STAR volgend jaar met de loodzware stoomlocomotieven zou doorrijden vanaf Nieuw-Buinen naar Musselkanaal, bestaat de kans dat de spoorbielzen splijten en de trein wegzakt. De ondergrond is er te zwak, meldt RTV Noord "Vooropgesteld, nu is het nog veilig genoeg, maar we nemen met dit besluit het zekere voor het onzekere", zegt bestuurslid Anne de Vries. "We zitten dan binnen onze veiligheidsmarges en dat willen we niet. De baan is daar anders. Tot aan Nieuw-Buinen heeft de baan een prima ondergrond, vanaf dat punt liggen de bielzen veel meer in het zand."Om het tracé tussen Nieuw-Buinen en Musselkanaal wel te blijven gebruiken, hoopt de STAR volgend jaar spoorfietsen op het traject te lanceren. "Dat moet toeristen opleveren. Er zijn twee plekken in Nederland waar ze rijden, Hengelo en Groesbeek. Dat schijnt een groot succes te zijn. We denken dat het ook in Musselkanaal kan aanslaan."Zover is het nog niet. Om de spoorfietsen en onderdak voor de spoorfietsen te kunnen aanschaffen, heeft museumspoorlijn STAR een subsidieaanvraag bij de gemeente Stadskanaal gedaan van 25.000 euro."We weten nog niet hoe groot de kans is dat we dit bedrag krijgen", laat De Vries weten. "We moeten in Nieuw Buinen iets hebben waar we de spoorfietsen netjes kunnen opbergen. Daarom hebben we deze aanvraag gedaan. Maar goed, daar moet nog met de gemeente over gepraat worden."