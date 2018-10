Deel dit artikel:













Alexander Bannink gekozen tot man van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard Alexander Bannink maakt hier bijna zijn 'derde' treffer (foto: Gerrit Rijkens)

Bannink kan een blik bruine bonen tegemoet zien in het programma Rood Wit TV van komende donderdag. Bannink was goed voor twee doelpunten, al kreeg hij maar één van de goals op zijn naam. Ruim 48 procent van de stemmers koos hem als man van de wedstrijd. Jafar Arias, ook goed voor een doelpunt, werd tweede met 12,5 procent van de stemmen. De derde plek ging naar aanvoerder Anco Jansen.In totaal brachten 692 mensen hun stem uit.Bannink kan een blik bruine bonen tegemoet zien in het programma Rood Wit TV van komende donderdag.