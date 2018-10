Actievoerders Bargermeer beëindigen bezetting buurtgebouw

De actievoerders die nu al twee weken clubhuis 't Bargermeertje in de buurt Bargermeer-Meerveld in Emmen bezet houden, verlaten vandaag het gebouw.

Dat is in overleg met de gemeente Emmen besloten, zo laat de gemeente weten.De actievoerders vroegen met de bezetting aandacht voor het clubhuis. Ze willen dat het huidige interim-bestuur opstapt en plaatsmaakt voor een nieuw bestuur. Daarnaast willen ze het gebouw terug, zodat de activiteiten weer opgepakt kunnen worden.Het is al geruime tijd onrustig in de wijk en rond de buurtvereniging. De spanningen liepen hoog op vanwege een bestuursruzie. Het oude bestuur werd in april aan de kant gezet en opgevolgd door een interim-bestuur, maar volgens het oude bestuur is dat onrechtmatig gebeurd.Beide partijen beschuldigen elkaar over en weer van onder meer verduistering en diefstal. Het interim-bestuur heeft aangifte gedaan van fraude, diefstal en verduistering. Het Openbaar Ministerie heeft daarom de boekhouding in beslag genomen en onderzoekt dit.