Dijkema boekt met Oranje-volleybalsters zevende zege op rij op WK Dijkema gisteren in actie tegen Puerto Rico (foto: EPA/Yoshi Ota)

De Nederlandse volleybalsters met Beilense Laura Dijkema zijn vooralsnog niet te stuiten op het WK in Japan. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison rekende in de tweede ronde ook af met de Dominicaanse Republiek in drie sets (25-19 25-16 25-14).

Oranje boekte al zijn zevende overwinning én behoudt zijn ongeslagen status op de eindronde. Nederland handhaafde zich op de tweede plaats in de poule achter Servië, dat ook alle zeven tot nog toe gespeelde wedstrijden won en zelfs nog geen enkele set inleverde.



Geen spannend duel

De Dominicaanse Republiek was als nummer negen van de wereld een hoog aangeslagen tegenstander, want Nederland staat op de achtste plaats slechts één plek hoger. Het duel in Nagoya was vanochtend echter geen moment spannend. De aanvalsdruk van het Nederlands team was de ploeg uit het Caribisch gebied te machtig.



Brazilië is woensdag de derde tegenstander in de tweede fase, daarna volgt Servië. De eerste drie uit de poule plaatsen zich voor de Final Six.