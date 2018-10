WildDrèents in Wildlands groot succes

Zo'n 20.000 Drenten hebben afgelopen week Wildlands Adventure Zoo bezocht. Tijdens de actie WildDrèents konden alle Drenten voor 7,50 euro het park in Emmen in.

Behalve alle kaartjes werden er ook 75 procent meer abonnementen verkocht dan in een gemiddelde week."We zijn zeer tevreden. WildDrèents was een groot succes", laat woordvoerder Hanneke Wijshake weten. "De weekenden waren helemaal uitverkocht en ook doordeweeks was het drukker dan anders."Met 7,50 euro was de prijs van een dagkaartje afgelopen week 20 euro lager dan de normale prijs. "Het doel was om Drenten opnieuw kennis te laten maken met Wildlands", vervolgt Wijshake. "We zien terug in recensies dat mensen het positief hebben ervaren. Bezoekers die in het eerste jaar teleurgesteld waren, laten nu een fijne recensie achter."