UMCG krijgt 2,5 miljoen voor onderzoek naar immuuntherapie tegen kanker Onderzoekers in het UMCG krijgen 2,5 miljoen euro voor een onderzoek naar een nieuw kankermedicijn (foto: Vincent Jannink/ANP)

Onderzoekers van het UMCG in Groningen krijgen 2,5 miljoen euro subsidie voor nieuwe immuuntherapieën tegen kanker. Het doel is om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die alleen op de plek van tumor actief zijn.

Met de subsidie, die afkomstig is van de Europese Unie, kunnen tien jonge onderzoekers worden aangesteld. Het UMCG werkt hierbij samen met de universiteit van Würzburg en drie biotech bedrijven.



Doorbraken

De laatste jaren zijn er op het gebied van immuuntherapie belangrijke doorbraken bereikt. Hierdoor kunnen patiënten vaker ook op lange termijn kanker overleven, maar de huidige geneesmiddelen zijn alleen effectief bij bepaalde typen kanker. Ook werken ze niet bij alle patiënten.



Kanker beter bevechten

Het onderzoeksnetwerk I-DireCT, onder leiding van onderzoeker Edwin Bremer van het UMCG, wil nieuwe medicijnen maken die alleen op de plek van de tumor actief zijn. De bedoeling is om met deze aanpak het menselijk afweersysteem effectiever te maken. Het gaat de strijd aan met de kankercellen zonder dat er schade op andere plekken in het lichaam wordt veroorzaakt.



De 2,5 miljoen Europese subsidie is verstrekt in het kader van het Marie Sklodowska-Curie European Industrial Doctorate. Dit programma wil jonge, beginnende onderzoekers de kans geven om hun onderzoeksvaardigheden te verbeteren, samen te werken met gevestigde onderzoeksteams en hun eigen carrièrekansen te verruimen.