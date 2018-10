Wereldrecord: Frank Posthumus dart ruim zestig uur non-stop

Het is darter Frank Posthumus gelukt. De Assenaar heeft ruim zestig uur non-stop gedart en dat is een officieus wereldrecord.

"Hartstikke mooi", is de eerste reactie van de trotse Posthumus. "Al die mensen om mee heen, iedereen die heeft meegeholpen, fantastisch! Ik heb een paar keer op het punt gestaan om op te geven, maar de mensen zeiden telkens: 'Doorgaan, doorgaan, doorgaan.' Dat blijft nog wel een tijdje door mijn hoofd spelen."Vrijdagavond om 19.00 uur begon Posthumus aan zijn wereldrecordpoging. Met zijn actie wil hij 25.000 euro ophalen voor Stichting Ambulance Wens. "Een paar jaar geleden raakte mijn schoonmoeder ernstig ziek. We zijn toen nog één keer met de hele familie naar de Efteling geweest. Een week later overleed ze. Haar laatste wens kon uitkomen dankzij de Stichting Ambulance Wens."Posthumus beleefde gisteren verschillende moeilijke momenten en ook vanochtend had hij het zwaar tijdens het vestigen van het record in Ons Café in Assen. Hij vocht tegen de slaap en kampte onder meer met rugklachten. "Maar ik sta hier nu echt met een trots gevoel." Hoeveel geld de darter heeft opgehaald met zijn actie weet hij nog niet. "Ik hoop heel erg veel."In totaal duurde de recordpoging van Posthumus zo'n 65,5 uur. Daar moeten de pauzes nog van worden afgetrokken. Omdat er geen notaris bij de recordpoging aanwezig was, komt het wereldrecord niet officieel in de boeken.