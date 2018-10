Slaapdeskundige: Herstel recorddarter duurt weken

Darter Frank Posthumus uit Assen heeft na zijn recordpoging weken nodig om te herstellen van zijn slaaptekort. Dat zegt Tineke Swinkels van de slaapkliniek van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

Posthumus is sinds vrijdagavond bezig aan een recordpoging om zestig uur achtereen te darten. Met deze actie hoopt hij 25.000 euro op te halen voor de Stichting Ambulance Wens.Volgens Swinkels krijgt een mens meerdere klachten wanneer hij zijn lichaam zo lang slaap ontzegt. "Het waarnemingsvermogen vermindert, concentreren gaat moeilijker, het geheugen laat je vaker in de steek en uiteindelijk kun je gaan hallucineren", aldus de slaapdeskundige.Naar de effecten van zo lang wakker blijven is eigenlijk nauwelijks onderzoek gedaan, weet Swinkels: "Wanneer hij een korte slaper is, dan zullen de gevolgen minder groot zijn, maar al met al heeft hij wel een paar weken nodig om goed te herstellen. Hij zal er nog wel een tijdje spierpijn of hoofdpijn van hebben".