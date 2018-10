Drents krijgt een hogere status als taal in Nederland

Goed nieuws voor het Drents. Het Nedersaksisch krijgt erkenning als officieel onderdeel van taal in Nederland. Het Rijk en de betrokken provincies leggen woensdag vast dat ze het Nedersaksisch gaan beschermen en bevorderen.

Dat betekent dat er meer aandacht komt voor taalprojecten. Scholen die het Drents willen bevorderen moeten het ook gemakkelijker krijgen.Een convenant daarvoor wordt woensdag ondertekend door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en bestuurders uit Drenthe, Overijssel, Gelderland, Groningen en de Stellingwerven. Ze erkennen "het Nedersaksisch als een wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van de Nederlandse taal".Jan Germs van het Huus van de Taol is er blij mee. "Dit is statusverhogend en dat is mooi. Maar er zal niet heel drastisch iets veranderen, dat geloof ik niet. En of er nou heel veel geld beschikbaar zal komen?"Het Nedersaksisch valt bij de Europese indeling van talen onder hoofdstuk 2. Het Fries is een taal dat de EU onder hoofdstuk 3 zet. Dat betekent onder meer dat ook in bestuur en rechtspraak Fries gebruikt mag worden. Er zijn in het verleden geregeld lobby's geweest om ook het Nedersaksisch in hoofdstuk 3 te krijgen, maar dat is nooit gelukt."De overheid erkent met dit convenant de waarde van het Drents. Je kunt het zien als een 2+. Of een 2½ of een 3-", zegt Germs."Het is belangrijk dat we er nu gezamenlijk iets mee gaan doen. Anders zijn het alleen maar handtekeningen op een stuk papier. Ik ben hartstochtelijk voorvechter van een coördinator, die activiteiten vanuit alle provincies in de gaten houdt. En die mag van mij in Zwolle zitten, dat maakt me niet uit. "Geschat wordt dat in Nederland, Duitsland en Denemarken 4,8 miljoen mensen kennis hebben van een Nedersaksische streektalen. Het aantal actieve sprekers loopt wel terug, omdat ouders het niet meer doorgeven aan hun kinderen. Het Huus van de Taol kwam dit jaar met cijfers waaruit bleek dat die daling in Drenthe de laatste tien jaar beperkt is gebleven.De ondertekening van het convenant gebeurt in het provinciehuis van Overijssel. Voor Drenthe is gedeputeerde Cees Bijl erbij.