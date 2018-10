Waar hangt een AED bij jou in de buurt?

Een op de drie Nederlanders weet niet waar in zijn omgeving een AED hangt. Dat blijkt uit een peiling van de Hartstichting.

Daar komt bij dat een deel van die AED's niet 24 uur per dag beschikbaar is. Zij hangen bijvoorbeeld in bedrijfspanden of winkels. In Drenthe is ongeveer 80 procent van de defibrillatoren wel de hele dag bereikbaar.Op onderstaande kaart kun je een AED bij jou in de buurt zoeken. Wil je de kaart groter bekijken, klik dan hier . Wil je weten hoe de dekking in jouw postcodegebied is, kijk hier