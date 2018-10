Deel dit artikel:













Superprestige Gieten niet in gevaar voor Fleur Nagengast

VELDRIJDEN - Tijdens de Hotondcross in het Belgische Ronse moest Fleur Nagengast uit Beilen gisteren de strijd staken na een valpartij. Nagengast had last van haar knie, maar zat vandaag alweer op de fiets.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik voel m'n knie nog wel, maar fietsen gaat wel goed. Komend weekend ben ik er normaalgesproken gewoon bij in Gieten", zegt Nagengast tijdens haar training.



Ontwrichte schouder Jens Dekker

Jens Dekker (19) uit Fluitenberg won gisteren in Ronse de koers voor beloften. Hij reed al vroeg in de wedstrijd weg en finishte met een voorsprong van vijf seconde op de op de Belg Lander Loockx. Zijn landgenoot Yantl Bekaert werd derde.



Ook Dekker kampt nog met de naweeen van een valpartij. Drie weken geleden ging de 19-jarige renner van het Belgische Corendon-Circus in Geraardsbergen in koppositiie hard onderuit. In een pittige afdaling sloeg hij over de kop en ontwrichte daarbij zijn schouder. Hij laat vandaag weten dat "zijn schouder vandaag wel zeer doet, maar dat het tegen het weekend wel weer goed is."