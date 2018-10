Deel dit artikel:













Zoemende mechanische vliegen: Assen krijgt grootste dronefestival van Europa Op het TT Circuit wordt volgend jaar het grootste drone festival van Europa gehouden (Foto: Fred van Os / RTV Drenthe)

Het TT Circuit is volgend jaar het decor van de eerste editie van het Drone Festival Assen. Het gaat om het grootste outdoor drone-event van Europa.

Tijdens het gratis festival worden onder meer droneraces gehouden en zijn er demonstraties van defensie en hulpdiensten. Bezoekers krijgen een kijkje in de toekomst. "De impact van drones wordt groter dan die van internet", stelt directeur Peter Oosterbaan van het TT Circuit .



Techniek

Volgens Oosterbaan is het belangrijk voor het circuit om aan te sluiten bij technische ontwikkelingen. "Het circuit is volledig van een glasvezelnetwerk voorzien, we hebben ons eigen zonnepanelenpark en hadden dit jaar Experience Electric Day, waar bezoekers konden kennismaken met elektrisch rijden."



Het Drone Festival Assen wordt volgend jaar op zaterdag 5 oktober gehouden. Het definitieve programma wordt de komende maanden bekend gemaakt.