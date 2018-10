Deel dit artikel:













Wat is jouw herinnering aan de afdeling verloskunde in Ziekenhuis Bethesda? Wat is jouw herinnering aan de afdeling verloskunde in Bethesda? (foto: Historische Kring Hoogeveen)

Wat is jouw herinnering aan de afdeling verloskunde in Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen? Duizenden kinderen kwamen er ter wereld, maar vanaf maandag 15 oktober is dat voorbij. De afdeling klinische verloskunde in het ziekenhuis sluit de deuren. Net als de afdeling klinische kindergeneeskunde.

Veel mensen zullen mooie, verrassende of emotionele herinneringen aan de afdeling verloskunde hebben: een eerste kind, een tweeling of een geweldige verpleegkundige die hielp. Dat geldt natuurlijk ook voor de artsen die er hebben gewerkt. Ook zij hebben herinneringen aan hun tijd in Hoogeveen.



Wij zijn op zoek naar die verhalen. Stuur je reactie naar redactie@rtvdrenthe.nl met je naam en telefoonnummer en mogelijk nemen we contact met je op. Vlak voor het definitief sluiten van de afdelingen willen we jullie reacties verwerken in een verhaal op onze site.