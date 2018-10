Het rommelt bij Veilig Thuis; directie weerlegt kritiek

De kritiek op het werk van de organisatie Veilig Thuis Drenthe zwelt aan. De directie stelt dat de dienstverlening niet in gevaar is.

Veilig Thuis valt onder GGD Drenthe en is een organisatie die hulp biedt bij huiselijk geweld of kindermishandeling.(Oud-)Medewerkers van de organisatie uitten tegen Dagblad van het Noorden hun zorgen over de kwaliteit die geboden wordt. Zo zou het personeelsverloop groot zijn en zouden ervaren mensen vertrekken. Ook stellen de (oud-)medewerkers dat de huisvesting niet deugt nu ze zijn ondergebracht in een pand van de GGD. Die plek zou niet geschikt zijn vanwege het privacygevoelige werk.GGD-directeur Karin van Eeken liet via een woordvoerder weten dat druk wordt gesproken over de veronderstelde problemen, maar dat de dienstverlening niet in gevaar is. Ze erkent wel dat er veel nieuw personeel is, maar dat het om goed opgeleide mensen gaat. Gedwongen ontslagen zijn er volgens haar niet gevallen. De woordvoerder laat verder weten dat druk wordt gewerkt om de huisvesting te verbeteren, maar dat de zorg en veiligheid van de gezinnen het belangrijkste is.De Inspectie Jeugdzorg schreef in 2016 een vernietigend rapport over Veilig Thuis Drenthe. Zo zou de bereikbaarheid onvoldoende zijn en waren er problemen met de wachtlijsten. De organisatie kwam vervolgens onder verscherpt toezicht te staan en kwam met een verbeterplan.