Vissen verhuisd, de Tilgrup kan dicht worden gegooid

Het laatste stukje Tilgrup in nationaal park Drents Friese Wold is dicht. Vandaag zijn de vissen er uitgehaald. Nu kan er zand in.

De Tilgrup loopt dwars door een voormalig landbouwgebied bij Oude Willem. Het diende als afwatering van de landbouwgronden. Het water stroomde in sneltreinvaart door het nationale park. En dat moet, zo vinden natuurorganisaties anders.In het gebied van 450 hectare zijn slenken aangelegd waar het water blijft staan. "We doen dat ook om verschillende belangrijke vennen te voeden met water", zegt Lysander van Oossanen van Staatsbosbeheer. "Straks als we 30 tot 40 millimeter regen krijgen, blijft het water staan en zakt het langzaam in de bodem."Eerst moet de vis uit de Tilgrup. Vanmorgen werd het water uit de sloot gelaten. Met een kraan is modder en water naar voren geduwd. Aan het einde stonden ze klaar met schepnet om vissen te vangen.Hoeveel vis er in de Tilgrup zit, is niet bekend. Afgelopen zomer zijn er wel veel vissen dood gegaan vanwege de warmte en gebrek aan zuurstof. Ninja Blok van Buro Eelerwoud begeleidt het vangen van de vissen. "Heel langzaam wordt het opgestuwd. We verwachten met name brasems, snoeken en baarzen te vangen.De vis wordt gevangen en verderop in het deel van de Tilgrup richting Appelscha weer uitgezet. Of ze het allemaal halen is de vraag, maar ze hebben weer een kans.