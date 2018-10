Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Prestigieuze toerwagenklasse DTM verkiest TT Circuit boven Zandvoort DTM verkast van Zandvoort naar Assen (foto: ANP/Olaf Kraak)

AUTOSPORT - De komende drie jaar is het TT Circuit van Assen verzekerd van de prestigieuze Europese toerwagenklasse DTM (Deutsche Tourenwagen-Masters). Assen neemt op de kalender de plek in van Zandvoort dat al achttien jaar de races organiseerde.

Geschreven door Karin Mulder

Sportpromotor Lee van Dam uit Assen werd actief benaderd door de Duitse organisatoren omdat ze erg graag op het TT Circuit willen racen. Samen met het WTCC is de DTM het belangrijkste toerwagen kampioenschap van Europa.



Internationaal

De serie is van oorsprong Duits, maar er wordt ook op andere internationale circuits gereden. Zo is de internationale toerwagenklasse te gast op Brands Hatch (Engeland), Red Bull Ring (Oostenrijk), Misano Circuit (Italië) en de Hungaroring (Hongarije). De serie bestaat dit seizoen uit tien raceweekenden. Traditioneel wordt het seizoen geopend en afgesloten op de Hockenheimring in Duitsland.



Dit jaar zijn de merken Audi, BMW en Mercedes actief in het kampioenschap. Maar Mercedes heeft aangekondigd volgend seizoen uit de klasse te stappen.



Juli 2019

De enige Nederlandse coureur die dit seizoen actief is in het kampioenschap is de Limburger Robin Frijns. De eerste DTM-races in Drenthe staan gepland in het weekend van 20 en 21 juli 2019.