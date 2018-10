Deel dit artikel:













Sportcast #9: Verdient Kjell Scherpen nog een kans? Sportcast #9: Verdient Kjell Scherpen nog een kans?

In de negende Sportcast blikken verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen terug op het 3-3 gelijkspel van FC Emmen tegen Fortuna Sittard en in het bijzonder de rol van doelman Kjell Scherpen. Verder gaat het over de monsterzege van Hurry-Up in de Challenge Cup en staan we stil bij de Superprestige in Gieten die komend weekend wordt verreden.





Gasten

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)

René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)

Stijn Steenhuis (verslaggever RTV Drenthe)



Presentatie

Leo Wassing



Scherpen was na afloop tegen Fortuna Sittard de gebeten hond. Hij ging bij twee tegendoelpunten niet vrijuit en mede daardoor eindigde de wedstrijd in 3-3, terwijl de Emmenaren op weg leken naar de eerste thuisoverwinning in de Eredivisie. Het was niet voor het eerst dit seizoen dat Scherpen een onzekere indruk maakte. Moet de 18-jarige keeper daarom geslachtofferd worden tegen PSV op 20 oktober? Of verdient hij nog een kans tegen de regerend landskampioen en huidige koploper?