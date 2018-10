Deel dit artikel:













Uitnodiging Falke voor EK-kwalificatieduels Oranje Falke glimlacht na de uitnodiging van de bondscoach van Nederland (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hoekspeler van Hurry-Up Tommie Falke (25) is opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels van Nederland tegen Estland en Letland. De Emmenaar is een van de negentien selectieleden. Op de wedstrijddag worden zestien namen op het wedstrijdformulier genoteerd.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Falke krijgt de voorkeur boven Jordy Baijens (Volendam) en Rutger ten Velde (Wilhelmshavener HV). Samen met de in de Bundesliga actieve positiecollega Jeffrey Boomhouwer opent de Emmenaar in het shirt van de nationale ploeg de jacht op een ticket voor het EK van 2020.



Estland

Op 25 oktober speelt Nederland het eerste groepsduel in Sittard tegen Estland. Drie dagen later wacht in Letland het thuisland. Slovenië maakt de kwalificatiegroep van Oranje compleet. De top-2 van de poule plaatst zich voor het eindtoernooi dat in 2020 gehouden wordt in Noorwegen, Zweden en Oostenrijk.



In vorm

Falke heeft een uitstekend weekend in Europa achter de rug. In de tweeluik met Olimpus-85 uit Moldavië maakte de hoekspeler 21 goals. Ook in de BENE-League heeft hij na vier duels al twintig streepjes achter zijn naam staan.