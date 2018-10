Rhee maakt eendrachtig bezwaar tegen zonnepark

De buurtschap Rhee, aan de noordkant van Assen, vormt één front tegen de gemeente Assen. De tien gezinnen willen geen van allen een zonnepark pal voor hun deur. Daarom hebben ze met z'n allen een bezwaarschrift naar de Asser raad gestuurd.

Het motto van Rhee is, eendracht maakt macht. Daarom staken ze in het weekend de koppen bij elkaar en zetten samen hun bezwaren op papier, om te voorkomen dat er of aan de oostkant of aan de zuidkant van het historische dorpje een zonnepark komt.Vooralsnog ligt er eentje ingetekend op de vorige maand gepresenteerde Asser zonnekaart , aan de oostkant van Rhee, op agrarische grond, ingeklemd tussen de A28 en de dr. Johan Picardtweg. En dat is recht voor het huis van Ria Homan. "Ik sta hier nu in de voortuin, dan is er een sloot, dan komt de weg, weer een sloot, en dan het zonnepark. Kan het nog dichterbij?"De inwoners wijzen op het cultuurhistorische landschap, de met zorg herstelde Picardtkampjes, de brink en de boswallen. "De gemeente wil zonneparken op plekken waar ze het minst schade toebrengen aan het landschap. Bij Rhee zijn ze dat kennelijk vergeten", aldus Arnold Hoosbeek."Wij zijn hier in maart komen wonen, op deze monumentale Pickardthoeve, omdat de boerderij prachtig is, en het hier allemaal zo mooi landelijk gelegen is. Dat moet je nu niet verkwanselen door er een zonnepark neer te leggen. En als er eenmaal eentje aan de ene kant van Rhee ligt, ben ik bang dat er zo een tweede naast komt. Weg fraai landschap", vertelt Daniëlle van den Berg.Van den Berg, Hoosbeek en Homan vinden zonneparken prima, maar dan niet direct in de bewoonde wereld, zoals bij Rhee. "Leg eerst de daken vol, plaats zonnecollectoren boven grote parkeerterreinen, of op bedrijvenlocaties die al lange tijd leegstaan. En kijk daarna pas naar het buitengebied. Maar dan niet pal voor de deur van bewoners."Het belang van zonne-energie ziet Ria Homan zelf ook wel in. En ze heeft ook zeker geen last van het NIMBY-syndroom. "Zonneparken vind ik best, maar niet in mijn achtertuin. Dat is het nou juist, ga maar eens kijken in onze achtertuin. Daar liggen al 54 zonnepanelen op onze schuur. Dus ik ben erg voor zonne-energie, maar niet ook nog eens in mijn voortuin. We kijken nu naar grasland of mais, lekker landelijk dus. En dat inruilen voor hekken, met daarachter een zonnepark? Alsjeblieft niet."Donderdagavond praat de gemeenteraad voor het eerst over de zonnekaart van Assen met tien zoeklocaties. Een week later valt er een definitief besluit, met of zonder Rhee.