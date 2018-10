Defensie doet giffilter voor gasmaskers in de ban

Filters van gasmaskers waarin het kankerverwekkende chroom-6 zit, moeten direct worden omgewisseld voor veilige exemplaren. Het Ministerie van Defensie heeft dat per brief laten weten aan militair leidinggevenden.

De gasmaskerfilters werden onder andere verstrekt aan militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen, die op uitzending gingen naar Mali. "Zo'n 170 militairen van verschillende eenheden hebben afgelopen zomer een filter gekregen waar chroom-6 in verwerkt is", zegt een woordvoerder van Defensie.Volgens Defensie was dat een noodgreep omdat er geen filters zonder de kankerverwekkende stof geleverd konden worden. "Je kunt beter dit filter bij je hebben dan bijvoorbeeld mosterdgas inademen", aldus de woordvoerder. Hij benadrukt dat uit metingen blijkt dat de hoeveelheid chroom-6 die kan worden ingeademd onder de maximaal toegestane waarde ligt.In het rapport over de gasmaskerfilters staat, dat de koolstoffilters van de gasmaskers zijn geïmpregneerd met chroom-6. De stof kan daardoor in zeer kleine hoeveelheden worden ingeademd door de gebruiker.Chroom-6 veroorzaakt onder meer longkanker en maagkanker. Van een aantal andere ziektes is niet met zekerheid te zeggen dat ze worden veroorzaakt door chroom-6. De stof geeft bepaalde soorten verf een roestwerende werking.Twee weken geleden werd bekend dat de filters het kankerverwekkende chroom-6 bevatten. Jurist Ferre van de Nadort uit Beilen kreeg interne documenten van Defensie in zijn bezit via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).Generaal Nico van der Zee, die gaat over veiligheid binnen Defensie, sprak in het televisieprogramma Nieuwsuur van een "complex probleem".De filterbussen konden volgens hem niet allemaal in een keer vervangen worden. De filters met chroom-6 kunnen volgens de generaal gebruikt worden in uiterste nood in missie-gebieden. Op termijn worden alle filterbussen vervangen.Jurist Ferre van de Nadort schakelde na het zien van de uitzending de arbeidsinspectie in: "Ik had geen vertrouwen in de reactie van de directeur Veiligheid van Defensie. Ik ben blij dat Defensie nu tot maatregelen is overgegaan, maar de wijze waarop vind ik beschamend. Defensie heeft wat dat betreft nog veel te leren."Defensie laat weten dat de arbeidsinspectie nog geen contact met het departement heeft opgenomen.