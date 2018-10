Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drie Smildeger broers al veertig jaar in de planten Tuincentrum Bodenstaff bestaat veertig jaar (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

Niet veertig jaar achter de geraniums, maar er middenin. De broers Henk-Jan, Marinus en Johan uit Smilde vieren dit jaar het veertigjarig jubileum van hun tuincentrum Bodenstaff.

In 1978 namen Henk-Jan en Marinus de varkenshouderij van hun vader Roelof-Jan over en begonnen ze een bloemenwinkeltje voor in de boerderij. Vier bij vier meter, groter was het niet. "We moesten in die tijd nog een bewijs bij de rechter halen, omdat we nog niet volwassen waren. Anders konden we geen bedrijf starten als 17- en 18-jarige", lacht Henk-Jan Bodenstaff.



Van winkel tot tuincentrum

Hij en Marinus zijn de oudsten. Hun jongere broer Johan kwam er tien jaar later bij en sindsdien leiden ze het bedrijf met zijn drieën. Beetje bij beetje groeide dat kleine winkeltje uit tot een tuincentrum van ruim vijfduizend vierkante meter. "Dat ging eigenlijk vanzelf. We gingen steeds meer erbij verkopen en ieder jaar moesten we uitbreiden."



Gras

Naast het tuincentrum is het bedrijf sinds 1998 ook gespecialiseerd in graszoden, die ze verbouwen achter het bedrijf. "Dat is het voordeel wat we hebben als voormalig boerderij. Er ligt een enorme lap grond, die ook van ons is", aldus een trotse Johan.



Smetje op jubileumjaar

Dit jaar is het dus veertig jaar geleden dat de broers het familiebedrijf overnamen van hun vader. Toch is er een smetje op het jubileumjaar. Vorige week werd er in het weekend ingebroken. Henk-Jan Bodenstaff: "De schade die de dieven aangebracht hebben aan het pand bedraagt meer dan het bedrag dat ze meegenomen hebben."



Feest

Dat mag de pret niet drukken. De broers hebben organiseren deze maand in de winkel en het magazijn twee feesten ter ere van het jubileum. "Eentje voor medewerkers, leveranciers, buren, vrienden en familie en eentje voor alle oud-medewerkers en -stagiairs. Dat zijn er nogal wat van die afgelopen veertig jaar." Henk-Jan is benieuwd hoeveel mensen daarop afkomen: "Ik denk zo'n 250."