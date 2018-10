Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Cultuurprijs ouderen en kunst gaat naar Emmen Emmen wint BNG Bank Lang Leve Kunstprijs (foto: Ronald Falke)

Emmen zet zich het beste in voor kunst en cultuur voor ouderen. De stad won vandaag de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Een prijs die in het leven is geroepen om het kunst- en cultuuraanbod voor en van ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen.

Emmen versloeg Deventer, Doetinchem, Groningen en Utrecht. De steden organiseerden een manifestatie waarin zij hun visie als stad op het thema 'ouderen en cultuurparticipatie' lieten zien.



Emmen gooide onder meer hoge ogen met de projecten Artist in Residence (AIR), Wijzijn en Culturele dagje uit.



'We gaan door'

"Wat hebben alle partners dit samen fantastisch gedaan. We gaan door met cultuurparticipatie voor ouderen in de gemeente Emmen", zegt wethouder Robert Kleine. Ilse Veneklaas, projectleider Gekleurd Grijs, een cultuurprogramma voor senioren in Drenthe: "We hebben een prijs gewonnen omdat we al heel lang met ouderen en cultuur bezig zijn. Ervaring betaalt zich uit."



De gemeente ontving een bedrag van 20.000 euro van het BNG Cultuurfonds om te besteden aan de bevordering en verduurzaming van ouderenprojecten.