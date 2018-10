Deel dit artikel:













Nieuwe struikelstenen voor veertig Joodse slachtoffers in Assen Het is de negende steenlegging van de Stichting Struikelstenen Assen (foto: archief RTV Drenthe)

Assen krijgt deze maand nieuwe struikelstenen voor veertig Joodse slachtoffers op dertien adressen.

De stenen komen in de Groningerstraat, Groningerdwarsstraat, Ceresstraat, Oldenhofstraat en Venestraat.



De stenen worden gelegd voor omgekomen Joodse Assenaren en omgekomen verzetsstrijders uit Assen. En liggen in het trottoir voor het huis of adres waarvandaan zij zijn opgehaald of verdreven.



Het is de negende steenlegging van de Stichting Struikelstenen Assen. In totaal legt de stichting zo'n 425 stenen, waarvan er nog 140 gelegd moeten worden. In 2020 is het project klaar en worden de laatste stenen gelegd door de stichting.



De nieuwe struikelstenen worden op woensdag 17 oktober onthuld.