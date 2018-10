Militairen uit Havelte krijgen toch winterkleren voor oefening in Noorwegen

Militairen uit Havelte die eind oktober aan een NAVO-oefening in Noorwegen beginnen, hoeven toch niet zelf hun speciale winterkleding te kopen. Staatssecretaris Barbara Visser heeft de arctische kleding alsnog centraal ingekocht.

De militairen kunnen vandaag naar het kledingbedrijf van Defensie in Soesterberg om de thermokleding op te halen. Het gaat onder meer om ondergoed en handschoenen. De temperatuur in het gebied, zo'n 50 kilometer ten oosten van Lillehammer waar de oefening wordt gehouden, kan dalen tot meer dan twintig graden onder nul.Defensie slaagde er in eerste instantie niet in om de kleding op tijd op voorraad te hebben. Daardoor zouden militairen een voorschot krijgen van 1.000 euro om zelf inkopen te doen. De Tweede Kamer sprak er eind september schande van. "Deze problemen worden in de toekomst eerder gesignaleerd", beloofde staatssecretaris Visser gisteravond.Zo’n duizend Nederlandse militairen doen mee aan de NAVO-oefening Trident Juncture. Zij maken deel uit van een troepenmacht die bestaat uit ongeveer 40.000 militairen uit 30 verschillende landen.