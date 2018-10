Deel dit artikel:













Topclubs willen af van kunstgras FC Emmen De topclubs willen af van kunstgras (foto: archief RTV Drenthe)

In de eredivisie ligt een voorstel op tafel, dat het afschaffen van kunstgrasvelden op het hoogste niveau mogelijk kan maken. Momenteel hebben zes clubs in de eredivisie, waaronder FC Emmen, kunstgras.

Volgens het AD gaat het om een plan van PSV, Ajax en Feyenoord waarin de tv-gelden uit het Europees voetbal van de Nederlandse clubs revolutionair anders worden verdeeld.



Geld voor inruilen kunstgras

Minimaal 10 procent van de inkomsten die Nederlandse clubs uit de Champions League en Europa League halen, zouden voortaan moeten terugvloeien naar de overige clubs in de eredivisie. In een succesvol seizoen zou dat al snel een extra bedrag van zo’n 10 miljoen euro kunnen opleveren. In ruil daarvoor willen de topclubs af van al het kunstgras in de eredivisie.



Nieuwe competitieopzet

Ook willen PSV, Ajax en Feyenoord een nieuwe competitieopzet, zeer waarschijnlijk met play-offs, mogelijk met zestien in plaats van de huidige achttien clubs. De exacte invulling van die opzet is nog onderwerp van studie. Daarnaast willen Ajax en PSV hun beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie kunnen behouden.



Het plan komt al medio november in stemming. De bedoeling is om de ‘eredivisie 2.0’ per 2021 in te voeren.