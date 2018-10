Radio Westerbork #1: Tweede generatie slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

Radio Westerbork komt eens per maand live vanonder de overkapping van de commandantswoning op het kampterrein van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. In deze eerste aflevering horen we Astrid Kanis. Haar ouders overleefden de oorlog door onder te duiken, maar bijna alle andere familieleden werden vermoord. Ook is conservator Guido Abuys van het herinneringscentrum te gast. Hij interviewde honderden ooggetuigen. En we horen Sam Saptenno die naar Woonoord Schattenberg kwam. Westerbork dus.

- Guido Abuys interviewde honderden ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog. Hij is net terug uit Israël waar hij ook sprak met getuigen. Abuys vertelt over de persoonlijke verhalen die hij daardoor te horen krijgt. Abuys vertelt door de hele uitzending heen meer over zijn ervaringen en de verhalen van ooggetuigen.- Sam Saptenno kwam als 10-jarige jongen naar Westerbork. Hij kwam te wonen in Woonoord Schattenberg, waar de beladenheid van het terrein in eerste instantie eigenlijk aan hem voorbij ging.- Astrid Kanis is een zogenoemd tweede generatie oorlogsslachtoffer. Haar ouders overleefden de oorlog door onder te duiken. Toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was, bleek dat de rest van de familie vermoord was. Astrid Kanis vertelt het verhaal van haar familie.- Schrijver, journalist en programmamaker Ad van Liempt vertelt in zijn column over Albert Konrad Gemmeker, de kampcommandant van Westerbork.Astrid Kanis -Sam Saptenno -Guido Abuys -Ad van Liempt -Sophie Timmer