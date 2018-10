Zoek het uit! - Waar gaat verwijderd asbest naartoe?

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Daarom moet al het asbest van daken en uit huizen weggehaald worden, meestal op een speciale manier door mannen in witte pakken. Maar als het asbest je huis uit is, wat gebeurt er dan eigenlijk mee?

Riekus Nieborg uit Dalen stuurde deze vraag in naar Zoek het uit!, en haalde in de maand augustus de meeste stemmen op. Daarnaast wordt vandaag in de Tweede Kamer gesproken over de asbestwet, dus een extra goede reden om op zoek te gaan naar het antwoord!En waar beter te beginnen dan de plek waar het meeste afval eindigt: op de vuilnisbelt. Afvalverwerker Attero verzamelt en verwerkt al het huisvuil, gft en plastic afval uit de regio, maar in Wijster hebben ze ook een stortplaats voor gevaarlijk afval, zoals asbest.Margriet Zwaneveld is woordvoerder bij Attero: “Het asbest dat van daken komt, wordt op locatie direct dubbel verpakt op een pallet, of in een speciaal daarvoor ontwikkelde big-bag in een container gedaan.” Als de container vol is, of het werk klaar, dan wordt het asbest afgevoerd. “Bij voorkeur gaat het direct naar een stortplaats, zoals in Wijster, of anders via de werf van de sloper of verwijderaar naar een stortlocatie.”Zodra het asbest in Wijster aankomt op de stortplaats, wordt er zorgvuldig mee omgegaan: “Het asbest wordt, in de verpakking, in het stortvak gestort, en dagelijks afgedekt met ander afval. Op deze manier is er geen verspreiding mogelijk.” Dit gebeurt trouwens niet alleen op deze manier bij Attero in Wijster, maar op alle stortplaatsen in Nederland gaat het zo.Hoewel het asbest niet bewerkt wordt voor het de grond ingaat, afgezien van het goed inpakken, hoeven we ons volgens Zwaneveld geen zorgen te maken: “Een stortplaats is speciaal ingericht om afvalstoffen te ontvangen. De stortplaats is aan de onderkant voorzien van een dubbele afdichting om verontreiniging naar het grondwater te voorkomen. Het water wat uit de stortplaats komt wordt eerst gezuiverd voordat het verder wordt afgevoerd.”In het kort gezegd wordt het asbest dus van de daken gehaald, goed verpakt, en in de grond gestopt. Je zou denken dat het in deze tijden van groene energie, recycling en duurzaamheid efficiënter zou moeten kunnen. Volgens Zwaneveld gaat die vlieger helaas niet op: “Op dit moment zijn er geen economisch haalbare recyclingmethodes voor asbest. Daarbij kan ook niemand de garantie geven dat er na recycling geen enkele asbestvezel meer aanwezig is.”Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stel hem hier!