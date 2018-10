UMCG onderzoekt oud en goedkoop medicijn tegen hartfalen

Onderzoek moet uitwijzen of een oud middel met lage dosering effectief is (foto: Pixabay)

Het UMCG gaat bekijken of het oudste en goedkoopste medicijn tegen hartfalen nieuw leven in kan worden geblazen. Het ziekenhuis heeft 3 miljoen euro aan subsidie gekregen om de werking van digoxine opnieuw te bekijken.

Het gebruik van dit middel is de laatste jaren sterk afgenomen. Er zijn nieuwe medicijnen gekomen en daarnaast liet onderzoek zien dat patiënten het niet opmerkelijk beter deden met digoxine dan zonder.Maar het UMCG denkt dat dat ook aan de dosering kan liggen. Hoge doseringen hebben weinig effect op de levensverwachting, maar bij een lage hoeveelheid heeft de patiënt mogelijk wel baat.De subsidie komt onder meer van de Hartstichting. De onderzoekers willen weten of patiënten met hartfalen door het gebruik van een lage dosering digoxine inderdaad langer leven en minder vaak in het ziekenhuis terechtkomen.Geschat wordt dat 1 op de 5 mensen te maken krijgt met hartfalen. Ze hebben dan last van kortademigheid, een slechte conditie en vochtophoping en ze worden bijna altijd in het ziekenhuis opgenomen. Hun vooruitzichten zijn niet heel goed. Onlangs werd bekend dat het aantal hartpatiënten in het Noorden stijgt.