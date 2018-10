Meer status voor het Drents: 'Eindelijk' of 'Niet wies'

Een gevoel van erkenning. Dat spreekt uit veel reacties op het nieuws dat het Drents, als onderdeel van het Nedersaksisch, een hogere status krijgt in Nederland. Maar er zijn ook mensen die het totaal overbodig vinden.

Bestuurders uit de noordoostelijke provincies ondertekenen met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken morgen een convenant, zo werd gisteren bekend . Ze spreken af dat ze het Nedersaksisch gaan beschermen en bevorderen. Dat moet de deur openen voor allerlei projecten om onder meer het Drents te promoten."De oer-oude taal waarin ik denk, waarin ik de diepste, gevoeligste dingen ooit gehoord heb, de taal waarin ik de mooiste verhalen verstaan heb en waarmee ik met m'n dierbaarsten communiceer, blijkt nu dan toch 'n echte taal. Jeuj. Nederig buig ik het hoofd richting Brussel", schrijft zanger Daniël Lohues met gevoel voor cynisme op Twitter Brussel heeft met dit convenant overigens niet veel te maken. De status van het Nedersaksisch blijft in Europa onveranderd, het gaat vooral om een Nederlands streven om talen te beschermen. Maar er wordt door anderen wel op gewezen dat het Nedersaksisch in grote delen van Europa wordt begrepen.Bij RTV Oost toont Hendrik Jan Bökkers, van de bekende Sallandse band, zich niet heel optimistisch. "Kleinschalige dialecten zullen verdwijnen, alle goede bedoelingen ten spijt." Maar het succes van zijn band is volgens hem wel een bewijs dat het dialect onder jongeren nog altijd leeft en hij denkt dat het convenant "zwier" kan geven aan dialecten.De Drentse zangeres Martije en haar Groningse collega Marlene Bakker zijn blij met de nieuwe status. "Zul tied worden", schrijft Martije."Eindelijk", dat is een kwalificatie die ook veel op Facebook is te lezen. Maar ook: "Niet wies"."Ze kunnen beter in goed onderwijs geld stoppen dan in een taal waar je niks aan hebt en met 1-0 achterstaat als je met een accent aankomt op de arbeidsmarkt", vindt Jeroen Lubbinge. Hij heeft in medestander in Stienie de Haan. "Ik ben tegen dialect. Drents versta ik nauwelijks. Investeer liever in allemaal goed Nederlands spreken en schrijven.""Niet belangrijk, maar wel mooi!" schrijft Jorijn van Hese.