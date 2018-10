Ook gasschade in Drenthe gemakkelijker te verhalen

Ook voor mensen met aardbevingsschade in Drenthe wordt het gemakkelijker om de kosten te verhalen. Er komt een landelijke onafhankelijke afwikkeling van mijnbouwschade. Minister Eric Wiebes roept daarvoor een speciale commissie in het leven.

De afhandeling van schades in Emmen en Zuidlaren blijft zoals hij is. Van de bijna 500 mensen met schade heeft 93 procent het aanbod van de NAM geaccepteerd, zo meldt het ministerie."Alhoewel nog niet alle schademeldingen zijn afgehandeld en deze aanpak nog zal moeten worden geëvalueerd, zie ik dit vooralsnog als een positieve ontwikkeling", schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer.In de toekomst zullen gedupeerden van mijnbouwschade voor de beoordeling niet langer afhankelijk zijn van de betreffende mijnbouwonderneming. Bedrijven als de NAM, maar ook NedMag en Vermilion krijgen daardoor minder te zeggen. Wiebes wil zorgen voor een snelle en efficiënte schadeafhandeling met laagdrempelige toegang voor gedupeerden.De nieuwe Commissie mijnbouwschade beoordeelt de aanvragen en beslist over de hoogte van de schadevergoeding. De kosten blijven wel voor rekening van de mijnbouwonderneming en worden niet gedragen door het Rijk.Voor Groningen is al een aparte schaderegeling in de maak, maar minister Wiebes wil nu ook dat gedupeerden in de rest van Nederland schade als gevolg van mijnbouw op eenvoudige en laagdrempelige manier kunnen verhalen.Hij wil dat dit geldt voor alle vormen van mijnbouw­, zoals zoutwinning, geothermie, gaswinning uit kleine velden en voormalige mijnbouw in Limburg.