Assen investeert 34 miljoen in de stad

De aankomende vier jaar laat de gemeente Assen het geld rollen. Het college wil in totaal 19,8 miljoen investeren in de stad. Daarnaast wil de gemeente jaarlijks nog eens 3,5 miljoen vrijmaken om andere ambities uit het bestuursakkoord 'Samen duurzaam verder' te verwezenlijken.

Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om de stad te verduurzamen. De gemeente gaat (een deel van) een wijk aardgasvrij maken. Ook worden er zonneparken gerealiseerd en kunnen inwoners van Assen een beroep doen op een zonnelening.De gemeente gaat ook verder met het versterken van de binnenstad . Het fietspadennetwerk wordt verbeterd en mogelijk uitgebreid. Ook de stijging van overlast wordt aangepakt. Het college zet verder in op het behoud en groei van werkgelegenheid in de stad.Het oplopen van de kosten binnen het sociaal domein baart de gemeente zorgen. Het kabinet stelt onvoldoende toereikende financiële middelen beschikbaar met name voor jeugdhulpverlening en WMO. Net als bij andere gemeenten zorgt dat ook bij de gemeente Assen voor een zorgelijke financiële situatie. Samen met de raad wordt inmiddels gezocht naar structurele oplossingen om deze stijgende kosten tegen te gaan. .Om alle ambities waar te kunnen maken wil het college tien miljoen euro uit de reserves halen. Volgende maand beslist de raad over de voorgenomen investeringen.