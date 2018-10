Schouwburg Ogterop vindt het tijd om zelfstandig verder te gaan

Acht jaar geleden wilde Meppel er toch niet aan. Nu moet het er dan van komen: een zelfstandige schouwburg Ogterop. Het stond al in het coalitieakkoord en ook directeur Wybrich Kaastra vindt het tijd worden. Maar wel onder voorwaarden zodat Ogterop gezond de toekomst in kan.

"In ons land is het aantal gemeentelijke schouwburgen of theaters op twee handen te tellen. Als je zelfstandig bent kun je veel meer cultureel ondernemer zijn", zegt Kaastra. Niet dat ze dat nu niet doet, Ogterop heeft afgelopen jaren flinke stappen gezet in marketing en aankleding. En onlangs zijn ze zelf baas geworden over het theaterrestaurant waardoor er veel meer ingespeeld kan worden op de wensen van de theaterbezoeker.Zelfstandigheid geeft volgens Kaastra meer slagkracht. "Bijvoorbeeld bij het zoeken van sponsoring. Nu zeggen bedrijven vaak: jullie zijn toch van de gemeente, laat die maar bijleggen."Cultuurwethouder Henk ten Hulscher denkt dat voor een zelfstandig Ogterop ook veel meer deuren van fondsen opengaan. Volgens Ten Hulscher is nu het moment aangebroken, ook omdat Ogterop het als schouwburg gewoon goed doet.Kaastra is wel heel helder: verzelfstandiging mag geen bezuiniging zijn. Het gebouw moet toekomstbestendig worden gemaakt en er moeten duidelijke afspraken komen met de gemeente over wie wat betaalt. En bij een gezonde toekomst voor de schouwburg hoort volgens de directeur ook een flinke investering.In Assen, Emmen en dichtbij in Steenwijk is de afgelopen jaren veel veld gestoken in theaters. Daardoor merkt Kaastra dat het publiek kritischer is geworden op de accommodatie."Onze prachtige klassieke theaterzaal heeft niet vanaf iedere plek optimaal zicht op het podium en de speelruimte op het toneel en de theatertoren is beperkt. Ik wil graag de zaal aan de voorzijde en het podium een meter omlaag hebben zodat er beter zicht ontstaat en meer speelruimte", zegt Kaastra.Verder is Ogterop de afgelopen jaren volgens de theaterdirecteur erg zuinig geweest. Stoelen en theaterverlichting zijn aan vernieuwing toe. En stiekem droomt Kaastra ervan om ook ooit iets aan de gevel van het gebouw te kunnen doen.Volgens wethouder Ten Hulscher blijft de gemeente altijd financieel betrokken bij een zelfstandig Ogterop en moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over de subsidie. Daar geeft Kaastra hem gelijk in. Ze wil geen Asser ’ of Hoogeveense toestanden Ogterop programmeert anders dan de rest van de noordelijke theaters. "Wij doen ook dansvoorstellingen, toneel en klassieke muziek die je in de rest van het Noorden niet ziet. Dat is ons DNA en daar onderscheiden we ons mee. Als we het met minder geld zouden moeten doen dan is het eerste waar je op inlevert dat DNA, dat wat je onderscheid van de rest." Volgens wethouder en Hulscher is het ook niet de bedoeling dat een verzelfstandigd Ogterop commerciëler gaat programmeren.Wanneer de verzelfstandiging een feit is, moet nog blijken. Wat Kaastra betreft worden deze collegeperiode plannen gemaakt en knopen doorgehakt.