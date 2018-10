Provincie geeft bibliotheken geschiedenisboek van Drenthe

De provincie Drenthe heeft alle bibliotheken in Drenthe een exemplaar geschonken van het onlangs verschenen boek Geschiedenis van Drenthe.

Het boek, een tweedelige uitgave van 336 pagina's dik, is rijk geïllustreerd en voorzien van foto- en kaartmateriaal. "Het boek is onmisbaar voor inwoners van Drenthe die meer willen weten van de geschiedenis van hun provincie. Daarnaast zal het iedereen die geïnteresseerd is in de historie van Nederland een bijzonder beeld geven van de geschiedenis van onze mooiste provincie", aldus Biblionet Drenthe.Het boek is beschikbaar in alle Drentse bibliotheken. Het gaat in totaal om 40 exemplaren. Via de catalogus op de website van de bibliotheken is te zien of het boek op dat moment in de eigen bibliotheek op de plank staat of is uitgeleend.is geschreven door Wijnand van der Sanden en Michiel Gerding. De eindredactie is verzorgd door Jan van der Meer. Het boek kost 79 euro in de winkel.