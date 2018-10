Deel dit artikel:













Politie vindt revolver, pistolen en boksbeugel in huis Emmenaar Bij de man werden twee pistolen, een revolver, munitie en een boksbeugel gevonden (foto: Pixabay)

Een 39-jarige man uit Emmen is voor verboden wapenbezit veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. Ook werd hem een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd. De man had een schietklaar wapen in zijn woning in de wijk Emmermeer liggen.

De buren klaagden op 6 juli in de vroege ochtend over geluidsoverlast. De agenten kwamen langs bij de Emmenaar, en vroegen om zijn identiteitspapieren. Die lagen wel ergens in de kast, zei de man. De agenten stapten naar binnen en zagen een geladen revolver op het aanrecht liggen. Hij wilde daarmee op melkpakken schieten, zei de man. Maar ook dat is verboden.



Het bleef niet bij die ene revolver. De agenten vonden nog eens een boksbeugel, twee pistolen en munitie. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden acht maanden cel. Dit vond de rechter een te zware straf. Volgens de landelijke richtlijnen zou drie maanden cel volstaan. De rechter hield ook rekening met de persoonlijke omstandigheden van de Emmenaar en kwam tot de werkstraf.