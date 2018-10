Hoeveel verschillende planten en dieren zijn er in jouw gemeente?

Op Waarneming.nl kunnen natuurliefhebbers dieren en planten melden die zij in het wild hebben gespot. Dit jaar gebeurde dat in heel Nederland al bijna zes miljoen keer. Daarbij geven ze ook aan in welke gemeente ze een vogel, de meest gemelde diersoort, plant of vlinder hebben gezien.

In Drenthe worden in de gemeente Westerveld de meeste verschillende soorten geteld, namelijk 2.594, Op twee staat De Wolden met 2.211 en op nummer drie de gemeente Emmen met 2.196 soorten.Landelijk gezien zijn in Wassenaar, Bergen in Noord-Holland en Arnhem de meeste verschillende dier- en plantensoorten te vinden. Dat blijkt uit cijfers van Waarneming.nl, op basis van meldingen die op die site zijn gemaakt. Die gemeenten hebben daarmee de grootste biodiversiteit.Onder meer vogels als de buizerd, de grote stern en de grote barmsijs werden vaak gemeld. Op basis van het aantal verschillende soorten dat is gemeld op de site, maakt Waarneming.nl een ranglijst van gemeenten net de grootste biodiversiteit. Hoe meer verschillende soorten, hoe groter de diversiteit.Hieronder kun je het totaal aantal verschillende gespotte dier- en plantsoorten die gemeld in je gemeente zien. Daarnaast is het aantal soorten per vierkante kilometer berekend.De cijfers zijn gebaseerd op meldingen op Waarneming.nl. Het aantal meldingen is afhankelijk van het aantal mensen dat dier- en plantsoorten doorgeeft op de site.