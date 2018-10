Doorstart voor restaurant Ruyghe Venne in Westerbork

Restaurant Ruyghe Venne in Westerbork maakt een doorstart. Het failliete bedrijf wordt voortgezet door de familie Hung.

De familie van Aziatische herkomst laat weten dat ze samen met een investeerder uit Rotterdam van plan zijn 'de huidige exploitatie, met behoud van de bestaande keuken, van nieuw elan te voorzien. Wij zien genoeg kansen en mogelijkheden.'Volgens curator Paul van Boven wil de familie Hung de Hollandse menukaart behouden.De intentie is ook om met het huidige personeelsbestand verder te gaan. "De werknemers hebben zich de afgelopen periode met volle inspanning voor het bedrijf ingezet", laat Van Boven weten. "Dat hebben ze echt keurig gedaan."Het viersterrenhotel en restaurant Ruyghe Venne werd eind vorige maand failliet verklaard . Sinds 1965 was het in handen van de familie Prakken. Al snel werd gezegd dat het mogelijk zou worden voortgezet door een nieuwe eigenaar, want er waren drie geïnteresseerde kopers.