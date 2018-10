Assen krijgt op meer plekken kentekenregistratie

Registratiecamera bij De Brink in Assen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

Meer plekken in de binnenstad van Assen krijgen kentekenregistratie. Op dit moment gebeurt dat alleen op de Brink voor het Drents Museum.

Lees ook: Autoverbod op De Brink in Assen wordt beter aangegeven​

De camera's worden vooral gebruikt om de bevoorradingstijden van de winkels in het kerngebied te controleren. De gemeente wil onder meer in de Kerkstraat en de Gedempte Singel camera's plaatsen. De camera's zorgen volgens de gemeente dat het gebied autoluw blijft en de leefbaarheid in de stad wordt vergroot.