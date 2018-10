Deel dit artikel:













Fysiotherapeuten strijden tegen bemoeienis verzekeraars Fysiotherapeuten voeren vandaag actie in Arnhem (Archieffoto RTV Drenthe)

Fysiotherapeuten uit Drenthe voeren vandaag actie in Arnhem tegen de bemoeienis van zorgverzekeraars en voor een beter inkomen.

Ze reiken in de Gelderse hoofdstad onder meer de Strakke Strop Award uit aan verzekeraar VGZ vanwege de wurgende eisen waaraan ze moeten voldoen.



Verzekeraars bepalen

Ook fysiotherapeut Pim Pellinkhof, met een praktijk in Assen, is vandaag in Arnhem. Volgens hem is de maat nu echt wel vol: "De zorgverzekeraars bepalen hoeveel uren zorg een patiënt mag krijgen, soms ook welke vorm van fysiotherapie, en er is helemaal geen ruimte voor overleg. Naar ons wordt niet geluisterd."



Al jaren hetzelfde tarief

Pellinkhof zegt verder dat fysiotherapeuten zwaar onderbetaald worden: "We werken al dertien jaar met hetzelfde tarief, de therapeuten moeten keihard werken. De mensen die al langer in het vak zitten zijn er dus al lang niets op vooruit gegaan, terwijl de wereld om hen heen wel duurder wordt."



De fysiotherapeuten hopen dat hun actie in ieder geval leidt tot een verminderde regeldruk. "Maar het kan wel eens een lang verhaal worden", besluit Pellinkhof.