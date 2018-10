Historicus pleit voor zichtbaar houden restanten Bentheimer poort

De vorige week gevonden restanten van de Bentheimer poort in Coevorden zouden op de één of andere manier zichtbaar moeten blijven voor het publiek. Daarvoor pleit historicus Gerrit Kleis. "Het zou goed zijn om Coevorden als historische stad beter in de markt te zetten."

Archeologen stuitten op de restanten van de Bentheimer poort toen ze bodemonderzoek deden, omdat op de locatie nieuwbouw komt. Kleis spreekt van een 'unieke kans' om de rijke geschiedenis van Coevorden meer tastbaar te maken.De historicus heeft daar wel ideeën over. "Je zou kunnen denken aan een glasplaat over de fundamenten heen, zodat je toch kunt zien hoe het vroeger was. In Utrecht hebben ze ook zoiets gedaan in het gebouw waarin het Utrechts conservatorium zit. In Coevorden is al zo veel verloren gegaan, dat is echt zonde."Kleis zou verder onderzoek ook toejuichen. "Onder de Bentheimerstraat moet het andere deel van de poort zitten, al zal dat lastig graven worden met alle kabels en leidingen." De Bentheimer poort werd rond 1870 gesloopt. "Het garnizoen was toen weg uit de stad en de bewoners wilden letterlijk niet langer opgesloten zitten. Daarvoor ging de stad ’s avonds op slot. Dat was voor de handel niet gunstig."Projectontwikkelaar Jeroen Hoekstra, die op de locatie wil gaan bouwen, weet niet zo goed wat hij met de vondst moet. "Ik wil natuurlijk graag aan de slag, maar ik zie ook wel het maatschappelijke belang. Ik ben zeker bereid om met de gemeente in gesprek te gaan over hoe zij hier verder mee willen. Misschien kunnen we in overleg de plannen aanpassen."Volgens woordvoerder Liesbeth Mennink van de gemeente Coevorden is het zeker de intentie om met de eigenaar van het terrein in gesprek te gaan om te kijken of de restanten van de poort mogelijk zichtbaar kunnen blijven.