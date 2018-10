Gemoederen over tijdelijke supermarkt in Zuidlaren lopen hoog op

VVD en Gemeentebelangen liepen vanavond weg bij de raadsvergadering van gemeente Tynaarlo. Ze willen niet praten over een tijdelijke supermarkt in Zuidlaren, zolang er een juridische procedure loopt.

Volgens hen schaadt een dergelijke discussie de gemeente in een mogelijke gang naar de rechter.Eigenaar Hans Hendrikse van de Albert Heijn sommeerde de gemeente om medewerking te verlenen aan de komst van een tijdelijke supermarkt. Hij kreeg daar drie jaar geleden een vergunning voor. De gemeente staat de tijdelijke winkel echter niet meer toe, nu ze zelf eigenaar is van het terrein.De sommatiebrief schrikt de gemeente Tynaarlo niet af. Zij blijft bij haar standpunt: er komt geen tijdelijke winkel. Volgens het college van burgemeester en wethouders staat een tijdelijke winkel de plannen in de weg om te beginnen met de bouw van drie supermarkten.In de raad wordt gesproken over de tijdelijke supermarkt, omdat GroenLinks en de PvdA willen voorkomen dat Albert Heijn een rechtszaak aanspant tegen de gemeente."We vinden het een gênante vertoning dat gemeente en ondernemer tegenover elkaar staan", zegt CU-fractievoorzitter Henny van den Born in de raad. "Een van de redenen is dat er geen overleg is geweest tussen beide partijen. Ga nog eens in gesprek."Daar ziet wethouder René Kraaijenbrink geen heil in. "Je kunt een drol inpakken in een rood strikje, daar verandert de boodschap niet mee." Volgens hem is er geen plaats voor een tijdelijke winkel. Letterlijk, maar ook figuurlijk omdat er ook andere geïnteresseerde partijen zijn.De motie van PvdA en GroenLinks om met een mediator nogmaals in gesprek te gaan met de Albert Heijn is met dertien stemmen voor en negen stemmen tegen aangenomen. Of de wethouder het gesprek ook daadwerkelijk aangaat, is nog maar de vraag. Hij kan de motie namelijk naast zich neerleggen en doet daar vanavond nog geen uitspraak over.Supermarkteigenaar Hendrikse is blij met de steun van de gemeenteraad, maar vindt ook dat het mediation traject lang duurt. Hendrikse: "Ik wil het liefst zo snel mogelijk beginnen en zo'n traject kost wel weer tijd. Ik moet eerst met m'n advocaat overleggen."[tweet: https://twitter.com/MarjoleinKnol/status/1049743658134765568