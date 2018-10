Aliënslak dingt mee naar fotoprijs

De foto van Tibo Ponsioen (15) uit Exloo is genomineerd voor de National Geographic Junior Publieksprijs 2018.

De foto toont een klein slakje dat nieuwsgierig de camera in lijkt te kijken vanaf een witte bloem. Tibo gaf de foto de naam Aliënslak. "Je ziet de ogen van het slakje en daardoor vond ik het net een aliën lijken", zegt Tibo.De foto werd gemaakt toen Tibo met zijn familie op vakantie was in Frankrijk. "Mijn zusje zag de slak en ik heb de foto gemaakt."Tot en met maandag kan er nog op de foto gestemd worden via de website van National Geographic. De prijsuitreiking is op 18 november in Amsterdam.