Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jaar cel voor seksueel misbruiken van stiefdochter (12) Een 42-jarige Assenaar gaat de cel in vanwege seksueel misbruik (foto: Pixabay)

Voor ontucht met zijn 12-jarige stiefdochter is een 42-jarige man uit Assen veroordeeld tot twaalf maanden cel. Hiervan zijn vier maanden voorwaardelijk. De man moet zich klinisch laten behandelen.

Het misbruik kwam eind 2016 aan het licht. De moeder deed aangifte. De Assenaar gaf zichzelf aan. Hij bekende dat hij het meisje had gezoend. Het slachtoffer gaf aan dat zij in de maanden oktober en november meermalen was betast en gezoend door de toenmalige vriend van haar moeder. Dit gebeurde wanneer haar moeder naar haar werk was. De man bekende.



Na de aangifte deden twee zussen uit een eerdere relatie van de man aangifte van seksueel misbruik. Via de moeders hadden de zussen gehoord over de aangifte en zij vertelden dat ook zij waren misbruikt. Dit zou in 2010 tot 2013 zijn gebeurd. De rechter sprak de Assenaar van deze feiten vrij, omdat hiervoor te weinig bewijs was.