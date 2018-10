Man die seks aanbood met tiener ook verdacht van misbruik

De man die ervan wordt verdacht dat hij op een parkeerplaats bij Ruinerwold seks met een 16-jarig meisje aanbod, heeft zijn slachtoffer ook misbruikt. Dat stelde het Openbaar Ministerie (OM) vanmiddag tijdens de eerste openbare zitting in de zaak.

De 48-jarige man uit Steenwijk werd op zaterdagavond 7 juli aangehouden nadat een voorbijganger de politie belde. Hij zou 's middags met een auto op een parkeerplaats langs de N375 tussen Pesse en Meppel hebben gestaan. Daar sprak hij onbekenden aan met de vraag of zij tegen betaling seks wilden met het meisje.De man werd uiteindelijk in Steenwijk aangehouden, het meisjes zat toen nog bij hem in de auto. In de wagen lagen ook condooms en allerlei andere seksattributen en seksueel stimulerende middelen.Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte het meisje tussen december 2017 en maart 2018 ook meerdere keren misbruikt. Hij zou onder andere seks met het meisje hebben gehad. De advocaat van de Steenwijker wilde aanvankelijk dat de zaak achter gesloten deuren zou worden behandeld, maar daar ging de rechtbank niet in mee.Het slachtoffer heeft direct hulp gekregen. De politie deed later een passantenonderzoek op de parkeerplaatsen langs de N375, maar dat leverde niets op.De politie is volgens het OM nog bezig met het onderzoek naar de gebeurtenissen. De iPhone van de man is inmiddels door de politie gekraakt, omdat de verdachte niet meewerkt. De foto's en andere informatie die op de telefoon zijn gevonden, moeten nog nader bekeken worden. Daarnaast is een psychiatrisch onderzoek nog niet klaar.De advocaat van de verdachte diende een verzoek in om haar client zijn proces in vrijheid te laten afwachten. Hij zou dan onder andere zijn scheiding kunnen regelen, omdat zijn vrouw hem verlaten heeft direct na de arrestatie. De rechtbank ging daar niet in mee.Ook de officier van justitie stelde dat de man vast moet blijven zitten, omdat er een kans is op herhaling. De verdachte zou op meerdere momenten seksuele handelingen met het meisje hebben verricht.De raadsvrouwe wilde ook nog twee minderjarige kennissen van het meisje verhoren, omdat zij kunnen verklaren dat het slachtoffer zelf naar de verdachte zou zijn toegestapt.Ook dat verzoek werd door de rechters afgewezen. Ook het Openbaar Ministerie zag niets in het verhoren van de twee minderjarigen, omdat het gaat om een 48-jarige man en een minderjarig meisje. Dat is volgens het OM sowieso strafbaar.De Steenwijker is volgens zijn advocaat nog nooit in aanraking gekomen met justitie. De man werkte in een TBS-kliniek, waar hij trainingen gaf aan cliënten. Juist daarom is het volgens de officier van justitie nog zorgelijker als hij in vrijheid zou komen.Op dinsdag 12 februari 2019 wordt de zaak inhoudelijk behandeld door de rechtbank in Zwolle.