Kringloop Meppel geeft spullen met succes tweede leven Een enorme hal vol tweedehands spulletjes (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

Heel veel tweedehands spulletjes in een enorme loods. Sinds een maand staat in Meppel een van de grootste kringloopwinkels van Noord-Nederland: Stichting Kringloop Lua.

Geschreven door Dylan de Lange

Dick en Marieke Lubbers hebben een voorliefde en een goed gevoel voor gebruikte spulletjes. Ze zijn de initiatiefnemers van Stichting Kringloop Lua, een droom van de Zwollenaren, die hiervoor een metaalrecyclingsbedrijf hadden.



Lage prijzen, snelle roulatie

"Ik ben fan van tweedehandsmarkten en weet inmiddels welke spulletjes uniek en interessant zijn", vertelt Dick Lubbers. "Het runnen van een kringloopwinkel is fantastisch." Dick en Marieke vinden het belangrijk dat de spullen betaalbaar zijn. Marieke: "Als we lage prijzen hanteren, rouleert de voorraad snel. Dan kom je bijvoorbeeld een bank bij een volgend bezoek niet snel weer tegen."



Voordat de kringloopwinkel intrek nam in de enorme loods aan de Paradijsweg in Meppel, zat er een kamperstalling in het pand. Die is nu verhuist naar de hal ernaast. Dat bood Dick en Marieke de kans om zich met een van de grootste kringloopwinkels van Noord-Nederland in Meppel te vestigen.



Sociale functie

Tussen de vele tweedehands voorwerpen zijn er gezellige zithoekjes gecreëerd en er is zelfs een bar. Daar zit een gedachte achter: "We willen niet alleen een winkel zijn, maar ook een sociale functie hebben", legt Dick uit. "Er komen kleurrijke mensen met mooie verhalen, die niet alleen op zoek zijn naar koopjes, maar ook een bakje koffie komen drinken."



Volgens Dick zijn er drie typen mensen die bij Stichting Kringloop Lua over de vloer komen. "Je hebt mensen die gericht op zoek gaan naar bepaalde items, zoals glas-in-lood of een mooie klok, voor in hun verzameling of wat bij hun woning past. Dan zijn er nog bezoekers die uit interesse wat rondkijken en mensen die niet veel te besteden hebben en op zoek zijn naar kleding of meubilair."



'Het liep storm'

"Lua betekent 'tweede kans' in het Hawaiiaans", vertelt Marieke. "De spullen verdienen een tweede kans, maar ook de mensen die hier werken." Er hebben zich al acht vrijwilligers gemeld, onder wie twee dames uit Syrië, die onder andere de Nederlandse taal proberen te leren. "Maatschappelijk willen we ook graag een rol spelen met de stichting. Zo zijn we in gesprek met de gemeente om mensen met een beperking hier te laten werken."



Dick en Marieke hebben genoeg plannen, maar moeten eerst even bijkomen van de drukke eerste maand. "We hadden nooit verwacht dat de zaken zo goed zouden gaan. De eerste week was het opstarten, maar daarna liep het storm. Volgende week investeren we in een eigen bus, waarmee we spullen kunnen ophalen en bezorgen, en daarna zien we wel verder."